وزير الاتصالات الأسبق:موظف حكومى أجبر عاملين بالهيئة على عد طوب فيلته الخاصة





كتب أيمن رمضان

كشف الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، عن أن الفساد قبل الثورة كان مستشرى بشدة عما بعدها لدرجة لا يمكن تخيلها، لدرجة دفعت رئيس قطاع فى أحد الهيئات الحكومية بجمع 20 موظفا فى أحد الايام وذهب بهم إلى الشيخ زايد كى يعدوا لـ"الطوب" الذى بنيت به فيلته الخاصة بعدما نشب خلاف بينه وبين المقاول على العدد ، وتابع: "رئيس القطاع قال للموظفين عدو الطوب الأحمر وعندما انتهوا قال لهم هذا الرقم كبير فقال له أحد الموظفين يا فندم هى الحوائط المشتركة بين الغرف طوبة وحدة ولا اتنين فقال رئيس القطاع لا طوبة وحدة فقال له الموظف يبقا ده السبب لأن زميلى كان بيعد من ناحية وأنا من ناحية تانية".

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "ON اليوم"،المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه فور انتهاء العاملين من عدد طوب الفيلا قال لهم رئيس القطاع لكم نصف اليوم أجازة وأمر اتوبيس الهيئة الذى جلبهم للشيخ زايد أن يوصلهم إلى ميدان لبنان للذهاب إلى منازلهم.

وشدد "محمود"، على أن مشاهد الفساد فى الفترة التى سبقت الثورة كانت غير معقولة وبلغت لحد أن يقوم أحد رؤساء الهيئات الحكومية ممن كان مقر هيئته بأحد القصور التاريخية بفك بوابة القصر وتركيبها فى فيلته الخاصة بالتجمع، وتابع: "جاب شخص فى أحد العطلات فكها وخدها وركب وحدة من أم تلاتة تعريفة".

وأكد "محمود" أن القيادة السياسية عازمة على القضاء على الفساد ولن تترك أى فاسد مهما كان مركزه ، وتابع: "قبل الثورة كانت تحدث أشياء لا يمكن لأحد أن يتخيلها".