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وزيرة التخطيط تزور مصابى حادث كنيسة مارمينا بحلوان بمعهد ناصر

الإثنين، 01 يناير 2018 12:47 م
وزيرة التخطيط تزور مصابى حادث كنيسة مارمينا بحلوان بمعهد ناصر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب مصطفى عبد التواب
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زارات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الأحد، معهد ناصر، للاطمئنان على مصابى الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس فى حلوان.
 
وأعربت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، عن خالص الأسى لما طال مصابى الحادث من أذى الإرهاب الغادر، متمنية لهم الشفاء العاجل، متقدمة بخالص التعازى لأسر شهداء الهجوم الإرهابى ومتمنية لهم الصبر والسلوان.
 
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن يد الإرهاب الغادر لن تُترك كثيرًا لإلحاق الأذى بالمصريين، مشيرة إلى أن محاربة الإرهاب هى الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ومشددة على حتمية التكاتف لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم، الذى هدد أرواح أبرياء كانوا يرفعون أكفهم وقلوبهم بالصلاة فى دور العبادة.
 
وشددت وزيرة التخطيط على أن تلك العمليات الغادرة تحاول تقويض مساعى الدولة المصرية للتقدم للأمام، ومن الضرورى تضافر كل الجهود للسير نحو عملية النهوض بالدولة، مهما كانت الظروف والتحديات، متابعة: "مثل تلك العمليات من جانب هؤلاء المتطرفين لن تقتل عزيمتنا، وسنواجه التحديات مهما كانت الظروف".
 

 


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