وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يزوران محافظتى سوهاج وقنا اليوم

يقوم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بزيارة إلى محافظتى سوهاج وقنا اليوم الاثنين يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .

ومن المقرر أن يقوم الشريف خلال زيارته لمحافظة سوهاج بلقاء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم، لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية بالمحافظة .



وسيكرم الشريف عددا من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لما بذلوه من جهد في سبيل تنفيذ المهام المكلفين بها لخدمة المواطنين بمدن وقرى المحافظة والصورة الحضارية التي ظهرت عليها المحافظة خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأسبوع الماضى، فيما يخص الاهتمام بالنظافة والبيئة والتنسيق الحضارى في شوارع وميادين سوهاج .



كما سيقوم الوزير بزيارة محافظة قنا برفقة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للتأكد من أن مشروع تنمية الصعيد في محافظتى قنا وسوهاج وضع على مساره الصحيح لبدء تنفيذه رسمياً من أول يناير العام الجديد خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولى وقيمته 500 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وأشار الى أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظات .



ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوزير لقنا لقاء مع رئيس جامعة جنوب الوادى ، كما سيتم عقد لقاء بحضور محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر وخطة محو الأمية وخطة التشغيل والسكان .



كما سيتم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية بالمحافظة وتفقد مشروع تطوير عدد من المباني غير المستغلة لاستخدامها لصناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية لتشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة .



كما سيتم تفقد مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة نقادة ووضع حجر الأساس لانشاء تكتل صناعى للصناعات الحرفية وزيارة المنطقة الصناعية بكلاحين فقط ومشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة فقط.