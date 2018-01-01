هل ينتهى عصر أجهزة المحمول التقليدية فى 2018 ؟





كتبت: هبة السيد

بدأت أجهزة المحمول التقليدية فى الاختفاء من الأسواق تدريجيا وسط اتجاه العملاء نحو الهواتف الذكية المتطورة وتنافس منتجى الأجهزة فى العالم على طرح ما هو جديد فى عالم الهواتف وخاصة السوق المصرى وهو من ضمن أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتزداد المنافسة لاسيما مع عملاق الاليكترونيات شركة سامسونج الكورية و التى تتصدر السوق المصري من حيث مبيعات الهواتف الذكية بنسبة قد تصل الى 43%، وشركات صينية خاصة العملاق الصينى هواوى و التى تستحوذ على المركز الثانى بحصة سوقية تصل الى نحو 20%، تليها انفنيكس واوبو، وهى شركات تقدم كل ما هو جديد فى عالم التقنية فى جميع الفئات سواء العليا او المتوسطة أو إطلاق هواتف ذكية لمنخفضى الدخل بأسعار ميسرة.

وأوقفت سامسونج اليكترونيكس مصر استيراد الأجهزة التقليدية فى النصف الثانى من 2017، وأيضا بعض الشركات الصينية، وسط اتجاه السوق نحو الهواتف الذكية نحو الهواتف الذكية.

وبدأ منتجى ومصنعى الأجهزة فى إطلاق هواتف تستقبل خدمات الجيل الرابع لاسيما وأن حجم مستخدمى تلك الأجهزة منخفض للغاية، ففى حين ذكرت تقارير أن مستخدمى تلك الأجهزة لا يتعدى 7% من إجمالى مستخدمى المحمول، فإن مسؤولين بشركات الأجهزة الذكية أكدوا أن نسبة مستخدمى الأجهزة التى تستخدم الجيل الرابع تصل الى 30% من حجم السوق وفقا لدراسات خاصة بهم.