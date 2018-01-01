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الإثنين، 01 يناير 2018 08:06 م
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هطول أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء

الإثنين، 01 يناير 2018 06:57 م
هطول أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء هطول أمطار -أرشيفية


شمال سيناء- محمد حسين
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تعرضت سواحل شمال سيناء قبل قلي،  لسقوط أمطار متوسطة مصحوبة برياح باردة.
 
وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه تم وضع كافة منشآت المحافظة الخدمية فى حالة استعداد تحسبًا لزيادة حدة الموجة الشتوية.
 
وأضاف المصدر، أنه تم رفع الطوارى بغرف عمليات مجالس المدن لاستقبال كافة شكاوى الأهالى وكذلك التنبيه على المستشفيات البقاء فى حالة استعداد.
 

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