نيجيريا: هروب 700 شخص من قبضة جماعة "بوكو حرام" المتشددة

نيجيريا: هروب 700 شخص من قبضة جماعة "بوكو حرام" المتشددةالإثنين، 01 يناير 2018 06:23 م
الجيش النيجيرى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش النيجيرى، أن أكثر من 700 شخص تحتجزهم جماعة "بوكو حرام" المتشددة فى شمال شرق البلاد فروا من الأسر.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الإثنين، عن متحدث باسم الجيش النيجيرى قوله إن الأسرى فروا من عدد من الجزر المطلة على بحيرة "تشاد" الكائنة شمال شرقى البلاد إلى بلدة مونجونو بولاية برنو شمال شرق نيجيريا.
وكان الرئيس النيجيرى محمد بخارى قد قال - فى كلمة ألقاها بمناسبة العام الجديد - إنه تمت هزيمة جماعة "بوكو حرام".
يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط فى نيجيريا منذ سنوات ، وتقف وراء معظم الأعمال الإرهابية فى نيجيريا التى أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص وتسببت فى تهجير أكثر من مليونى شخص.
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