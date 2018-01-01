نقل سودانية للمستشفى عقب إصابتها بأزمة قلبية بمطار القاهرة

نقل سودانية للمستشفى عقب إصابتها بأزمة قلبية بمطار القاهرةالإثنين، 01 يناير 2018 12:16 ص
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، إصابة راكبة سودانية بأزمة قلبية مفاجئة عقب هبوط طائرتها قادمة من الخرطوم.
وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة بدر القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم، سقطت راكبة سودانية تدعى "السارة رزق الله 75 سنة " على الأرض .
وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بأزمة قلبية حادة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة الدولى، لاستكمال إجراءات تلقى العلاج .
إضافة تعليق
النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"
"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة