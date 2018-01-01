نقل سودانية للمستشفى عقب إصابتها بأزمة قلبية بمطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، إصابة راكبة سودانية بأزمة قلبية مفاجئة عقب هبوط طائرتها قادمة من الخرطوم.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة بدر القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم، سقطت راكبة سودانية تدعى "السارة رزق الله 75 سنة " على الأرض .

وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بأزمة قلبية حادة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة الدولى، لاستكمال إجراءات تلقى العلاج .