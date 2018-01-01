video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقل سودانية للمستشفى عقب إصابتها بأزمة قلبية بمطار القاهرة

الإثنين، 01 يناير 2018 12:16 ص
نقل سودانية للمستشفى عقب إصابتها بأزمة قلبية بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولي


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، إصابة راكبة سودانية بأزمة قلبية مفاجئة عقب هبوط طائرتها قادمة من الخرطوم.
 
وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة بدر القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم، سقطت راكبة سودانية تدعى "السارة رزق الله 75 سنة " على الأرض .
 
 
وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بأزمة قلبية حادة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة الدولى، لاستكمال إجراءات تلقى العلاج .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحجر الصحى بمطار القاهرة يعزل راكبا عمانيا للاشتباه فى إصابته بالملاريا

سلطات مطار القاهرة تتلقى إخطار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها

مطار القاهرة يشهد انطلاق 229 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

الحجر الصحى

المطار

مطار القاهرة

ازمة قلبية

ابراج المراقبة

الخطوط السودانية

اسعافات اولية



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة