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"نجم الشعرى" يتلألأ ليزين سماء ليلة رأس السنة بالوطن العربى

الإثنين، 01 يناير 2018 12:30 ص
"نجم الشعرى" يتلألأ ليزين سماء ليلة رأس السنة بالوطن العربى نجوم بالسماء - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يرصد نجم الشعرى الليلة ليلة رأس السنة الجديدة 2018 ليزين سماء المنطقة العربية عاليا بقبة السماء عند منتصف الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن نجم الشعرى يرصد فى السماء فى هذا الوقت كل عام ومن السهل تحديده ويعتبر 31 ديسمبر ليله خاصة لأنها نهاية السنه التقويمية الشمسية وهى أيضا ليلة خاصة لنجم الشعرى حيث سيقع هذا النجم فى أعلى نقطة فى السماء بالتزامن مع منتصف الليل وهذا يحدث مرة واحدة كل عام.

وتابعت أنه لرصد نجم الشعرى يتم النظر باتجاه الأفق الجنوبى عندها يشاهد بسهوله سطعا عند منتصف الليل والمقصود بمنتصف الليل منتصف الزمن ما بين غروب الشمس وشروقها حسب الموقع الجغرافى.

وقالت إن هذا النجم ساطع جدا بحيث يمكن ملاحظة أنه يتلألأ بشدة عندما يكون قريب إلى الأفق، ويمكن رصد وميض من ألوان مختلفة وهي نتيجة لانكسار الضوء القادم من النجم بعد عبوره للغلاف الجوى للأرض وليس لان النجم بطلق عدة الوان .


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