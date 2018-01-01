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نجل إبراهيم نافع: جثمان والدى يصل غدا.. والدفن بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر

الإثنين، 01 يناير 2018 12:54 م
نجل إبراهيم نافع: جثمان والدى يصل غدا.. والدفن بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر الراحل إبراهيم نافع


كتب محمد السيد
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أكد عمر إبراهيم نافع، نجل الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، أن جثمان والده يصل في تمام الساعة السابعة من صباح غد الثلاثاء، قادما من دولة الإمارات الشقيقة عبر خطوط مصر للطيران.

 

وأضاف نجل الكاتب الراحل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار الآن تحديد مقر المسجد لإقامة صلاة الجنازة على الجثمان، بالإضافة إلى مراسم العزاء، مشيرا إلى أنه سيتم دفن الراحل فى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

 

يذكر أن الكاتب الكبير إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، ونقيب الصحفيين الأسبق، توفى عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، اليوم الإثنين.


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خبر



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