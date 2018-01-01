نجل إبراهيم نافع: جار إنهاء إجراءات إعادة جثمان والدى لمصر





كتب محمد أسعد

أكد عمر، نجل الكاتب الراحل إبراهيم نافع، تليقه خبر وفاة والده، بأحد مستشفيات دبى بدولة الإمارات.

وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفى فى حوالى الساعة الواحدة اليوم الإثنين، وإنه جار إنهاء إجراءات إعادة جثمانه لمصر، فيما لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء.

وكانت الإعلامية علا بركات، زوجة الكاتب الكبير، إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة، ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، ونقيب الصحفيين الأسبق، قالت لـ"اليوم السابع"، إن آخر الكلمات التى نطق بها قبل تدهور حالته الصحية وإجرائه العملية الجراحية، هى تنمية العودة لمصر، وأن يعيش أيامه الأخيرة فى بلده، مضيفة أن إبراهيم نافع قال لهم نصًا: "كده كفاية غربة وأتمنى أن أعيش أيامى الأخيرة فى بلدى"، وذلك قبل إجرائه عملية جراحية دقيقة.

وكان الكاتب الكبير إبراهيم نافع قد أجرى عمليات جراحية عدة خلال السنوات الماضية، سواء فى فرنسا أو دبى كانت آخرها استئصال 70% من البنكرياس، وذلك لإصابته بأورام سرطانية.

وتولى إبراهيم نافع رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام فى الفترة ما بين "1979 وحتى 2005"، وشهدت فى عهده إصدار عددًا ضخمًا من الإصدارات الصحفية، والمجلات المتخصصة، وتم انتخابه نقيبًا للصحفيين لعدة دورات متتالية.