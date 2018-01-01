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نجار ونجله يعتديان على سائق بـ"مطواه" لمعاتبتهما عقب سقوط أخشاب على رأسه

الإثنين، 01 يناير 2018 02:10 م
نجار ونجله يعتديان على سائق بـ"مطواه" لمعاتبتهما عقب سقوط أخشاب على رأسه مشاجرة-أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على نجار مسلح، ونجله، عقب اعتداءهما على سائق بسلاح أبيض، بسبب معاتبته لهما على سقوط أخشاب على رأسه أثناء سيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من الأهالى بمشاجرة ومصاب بشارع حسن الجناينى، بمنطقة عزبة الهجانة، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهم "محمد أ م" 29 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، بينما يضم الطرف الثانى "أشرف م م" 52 سنة، نجار مسلح، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، ونجله "مصطفى أ م" 29 سنة، نجار مسلح.

ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء سير الأول بمحل الواقعة سقطت على رأسه قطعة خشبية من أعلى إحدى العقارات تحت الإنشاء والتى يعمل بها الطرف الثانى، وحال معاتبته لهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى وبحوزة الثانى السلاح الأبيض " سكين " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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