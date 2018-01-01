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نتنياهو: الإسرائيليون والإيرانيون سيصبحون أصدقاء حال سقوط نظام روحانى

الإثنين، 01 يناير 2018 07:46 م
نتنياهو: الإسرائيليون والإيرانيون سيصبحون أصدقاء حال سقوط نظام روحانى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


وكالات الأنباء
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أيد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الاحتجاجات المستمرة فى إيران منذ 5 أيام، معتبرا أن سقوط النظام الإيرانى سيؤدى إلى "صداقة" بين الإيرانيين والإسرائيليين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال نتنياهو، فى كلمة مصورة خاصة نشرت على حسابه الرسمى فى موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "سمعت اليوم أن الرئيس الإيرانى روحانى يدعى أن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات فى إيران، هذا ليس عاريا عن الصحة فحسب، بل هذا يثير الضحك".

وأضاف نتنياهو: "خلافا لروحاني، أنا لن أهين الشعب الإيرانى، الإيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع، إنهم يريدون الحرية، إنهم يريدون العدالة، إنهم يريدون الحريات الأساسية التى حرموا منها على مدار عقود".

واعتبر نتنياهو في كلمته أن "النظام الإيرانى الوحشي يضيع عشرات المليارات من الدولارات من أجل زرع الكراهية، وكان يمكن استخدام تلك الأموال من أجل إقامة المدارس والمستشفيات"، مشيرا إلى أنه "لا عجب أن الأمهات والآباء الإيرانيين يتظاهرون في الشوارع".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى: "النظام مرعوب منهم، من مواطنيه، لهذا السبب يعتقل النظام الطلاب الجامعيين. لهذا السبب يحظر النظام شبكات التواصل الاجتماعي. لكنني متأكد بأن هذا الرعب لن ينتصر، لأن الشعب الإيراني ذكى، لأن الشعب الإيرانى رفيع الثقافة، لأنه شعب فخور".

وشدد نتنياهو على أن "الشعب الإيراني يجازف اليوم بكل شيء من أجل الحرية"، معربا عن أسفه من أن "حكومات أوروبية كثيرة تنظر بصمت حين يتعرض الشباب الإيرانيون للضرب المبرح في الشوارع"، "هذا مرفوض، وأنا لا أنوي أن أظل صامتا. هذا النظام يحاول يائسا أن يزرع الكراهية فيما بيننا، ولكنه لن ينجح في ذلك".

واختتم نتنياهو كلمته بالقول: "عندما سيسقط هذا النظام أخيرا، وهو سيسقط يوما ما، سيكون الإيرانيون والإسرائيليون أفضل أصدقاء مرة أخرى. أتمنى للشعب الإيراني أن ينجح فى سعيه النبيل إلى نيل الحرية".

 


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