نائب محافظ القاهرة تزور أسقف دار السلام وطره والمعادى للتهنئة بعيد الميلاد

نائب محافظ القاهرة تزور أسقف دار السلام وطره والمعادى للتهنئة بعيد الميلادالإثنين، 01 يناير 2018 03:03 م
نائب محافظ القاهرة تزور أسقف دار السلام وطره والمعادى
كتب سيد الخلفاوى
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زارت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأنبا دانيال، أسقف المعادى وطره ودار السلام لتهنئتة بالعام الميلادى الجديد.
وأعربت نائب المحافظ اعتزازها بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، مؤكدة أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.
وفى السياق ذاته، أكدت نائب محافظ القاهرة، أنها شددت على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق الكامل مع أقسام الشرطة لمتابعة تأمين الكنائس بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، كذلك التنسيق مع شرطة المرافق بمنع وجود الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة منعا لاستغلالها فى الأعمال التخريبية.
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