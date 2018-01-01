نائب رئيس سامسونج لـ"يلا أونلاين": طوّرنا 82 مدرسة بالصعيد حتى الآن





كتب: حسن رمضان

كشف المهندس شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج اليكترونكس مصر، عن انتهاء الشركة من تطوير 82 مدرسة داخل مصر أغلبها بمحافظات الصعيد، موضحا إن الشركة تؤمن بأهمية تطوير منظومة التعليم داخل مصر.

وأضاف بركات، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين"، إن الشركة ستواصل خلال عام 2018 تطوير المزيد من المدارس بمحافظات الصعيد.

وشدد بركات على أن شركة سامسونج تسعى لنقل الخبرات الكورية فى مجال تطوير التعليم، حيث قامت كوريا الجنوبية بتجارب سابقة ساهمت بشكل كبير فى تطوير مهارات الطلاب.

وقال نائب رئيس سامسونج "نختار المدارس بعناية فائقة ونبدأ بتطوير الفصول لتصبح فصول تكنولوجية، ونمدها بأجهزة التابلت والكمبيوترات اللازمة، بجانب ضمان وجود اتصال قوى بالإنترنت، بجانب وجود السبورة الذكية التى تمتاز بخلق حالة من التفاعل بين المدرس والطالب".

وأضاف بركات "لدينا أيضا عدة أنشطة تندرج تحت الجزء الخاص بالمسؤولية المجتمعية، مثل تطوير معامل البحث العلمى فى المستشفيات الحكومية وهو ما طبقناه بالفعل داخل مستشفيات القصر العينى وعين شمس وغيرها".

وناشد بركات جميع الشركات والمؤسسات داخل مصر، بالتكاتف سويا من أجل بذل الجهد لتطوير منظومة التعليم داخل مصر والنهوض بها.

يعد "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس في تمام الرابعة مساء، عبر محطة "نغم إف إم" على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة "pod" بالتعاون مع بروموميديا.