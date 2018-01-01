موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة غدا





نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة غدا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

شركة مياه الشرب: قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية غدا الثلاثاء لمدة 24 ساعة: (مساكن الضباط بالرماية ـ إسكان الشباب ـ حدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ـ المريوطية ـ منشية البكاري ـ 3 طوابق ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفرة نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل ـ التعاون ـ المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم بداية من المطبعة حتى ترعة المنصورية) بجانب ضعفها بمنطقة كفر طهرمس.

نجل إبراهيم نافع: جثمان والدى يصل غدا.. والدفن بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر

أكد عمر إبراهيم نافع، نجل الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، أن جثمان والده يصل في تمام الساعة السابعة من صباح غد الثلاثاء، قادما من دولة الإمارات الشقيقة عبر خطوط مصر للطيران.

"سيكو مصر" تعلن فتح باب الحجز المسبق لأول هاتف مصرى الصنع "Nile X"

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر" صاحبة أول هاتف محمول يتم تصنيعه في السوق المصرية، عن فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Nile X والمقرر طرحه رسمياً في الأسواق خلال النصف الثاني من شهر يناير.

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، غدا الثلاثاء، شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

رئيس الوزراء لـ"اليوم السابع": كل عام ومصر في خير وسعادة.. وصحتى جيدة

هنأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الشعب المصرى بمناسبة العام الميلادي الجديد ، متمنيا لمصر مزيد من التقدم والاستقرار، مطمئنا المصريين أنه بصحة جيدة .

تليفزيون إيران: الأمن يتصدى لمحاولات اقتحام مراكز شرطة وقواعد عسكرية

أعلن التليفزيون الرسمى الإيرانى، أن قوات الأمن تصدت لمحاولة محتجين مسلحين اقتحام مراكز للشرطة وقواعد عسكرية.

"العفو الرئاسى": الرئيس أصدر قرارات عفو عن 653 شابا منذ بدء تشكيل اللجنة

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرارات عفو عن إجمالي 653 شابا وفتاة، في ضوء القوائم التي أعدتها اللجنة الخماسية التي شكلها الرئيس، كأحد توصيات المؤتمر الأول للشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، أواخر اكتوبر العام الماضي، وذلك للعفو عن الشباب.

تركى آل شيخ: خالد أبوبكر يتولى التعاقد على مشروعات الأهلى الاستثمارية

صرح تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى والمستشار بالديوان الملكى السعودى فى حوار أجراه مع الكابتن أحمد شوبير على قناة صدى البلد، أنه تم دراسة بعض الأفكار التى طبقت فى المملكة العربية السعودية ليتم تطبيقها فى مصر، وأنه عهد إلى المحامى الدولى خالد أبوبكر بتولى التفاوض والاستشارات القانونية فيما يخص الاقتراحات الاستثمارية القادمة للنادى الأهلى، ورد أحمد شوبير "طالما خالد أبوبكر يبقى إحنا مطمنين"، فعلق رئيس هيئة الرياضة بأن خالد أبوبكر أهلاوى كبير، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تطورات متلاحقة سيلمسها الجميع.

شاهد فى دقيقة.. "السوبر مون" أول ظاهرة فلكية تستقبل 2018

الملايين بالوطن العربى على موعد مع "القمر السوبر" تزامنا مع أول أيام العام الجديد، فى أول ظاهرة فلكية لعام 2018، حيث يكتمل بدر القمر فيما يسمى بالقمر العملاق مساء اليوم الاثنين 1 يناير 2018 .