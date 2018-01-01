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مفوض الجوار الأوروبى يقضى عطلة أعياد الميلاد فى مصر تضامنا معها ضد الإرهاب

الإثنين، 01 يناير 2018 02:37 م
مفوض الجوار الأوروبى يقضى عطلة أعياد الميلاد فى مصر تضامنا معها ضد الإرهاب يوهانس هان مفوض الجوار الأوروبى


(أ ش أ)
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قال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالجوار ومفاوضات التوسع إنه حرص على قضاء عطلة أعياد الميلاد هذا العام فى مصر تضامنا معها ضد الارهاب.

وأضاف هان اليوم الاثنين، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد - أن هذه العطلة تعد فرصة للتعرف على التراث الثقافى الغنى فى مصر وأيضا لإظهار التضامن مع مصر ومواطنيها فى ضوء تكرار الهجمات الإرهابية.

وأوضح أن تعزيز التعاون الأمنى ​​مع الجوار الجنوبى للاتحاد الاوروبى يندرج فى أولويات جدول أعمال الاتحاد الاوروبى لهذا العام باعتباره يصب فى مصلحة كل من البلدان الشريكة وأوروبا.

ومن ناحية أخرى نشر المفوض الأوروبى - عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى - صورا له ولعائلته فى عدد من المزارات الاثرية المصرية .


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مفوض الجوار الاوروبى

مصر

الارهاب

يوهانس هان



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