مفتى الجمهورية: تاريخ السعودية شاهد على خدمة الحرمين الشريفين والحجاج

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أشاد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بالدور الكبير الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.



وقال علام - فى تصريح عقب مشاركته فى فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى لإعمار مكة المكرمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ـ "الواقع يؤيد هذا الدور ويدحض كل التشكيكات ، فالمملكة رائدة هذا الميدان وهى الأقدر والوحيدة التى تدير هذا الملف ، وكل من يقول غير ذلك فهو مجافٍ للحقيقة ومكابر فى نفس الوقت، فتاريخها قوى وشاهد على خدمة الحرمين، ولا يمكن لأحد أن يقوم مقامها فى هذا الصدد".



ونوه علام بلقاء وزير الشئون الإسلامية السعودى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ مع عدد من المفتين وكبار الشخصيات الذين شاركوا فى المؤتمر ، قائلا " لقاء العلماء والتواصل فيما بينهم يدفع إلى المزيد من التلاقى وتقارب وجهات النظر ، فالحوار والتواصل جزء مهم فى هذا العصر الذى نعيشه ، ولا مجال الآن لأن يعيش العلماء فى معزل عن قضايا أمتهم ، بل لابد من العمل الجماعى ، منوهًا بالرسالة التى دفع بها المؤتمر من أن العمل الجماعى والمشترك هو الأساس لنهضة الأمم.



وثمن الدكتور شوقى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة،موضحا أنه يهدف إلى تكاتف الجهود والتواصل بين العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات والمشايخ والمفتين والوزراء وغيرهم من كل دولة،وهؤلاء فى صدارة المشهد من ناحية صنع القرار والتأثير فى المجتمع.



وعن الوسطية والاعتدال وسبل نشرهما والتحديات التى تواجههما وطرق دفعها والتصدى لها، قال علام " إن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ كما قالت أم المؤمنين عائشة ـــ رضى الله عنها ـــ "كان خلقه القرآن"، فعندما يكون الإنسان نموذجاً حضارياً آخذاً بزمام تعاليم الدين الإسلامى مبرزاً لشخصيته الإسلامية الحقيقية الحضارية عند ذلك حتى لو لم يتكلم ولو لم يعظ ولم يخطب فإنه يترجم بكلمات صامتة عن الإسلام الحقيقى الصافى الذى أخذه وورثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.