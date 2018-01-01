"معلومات الوزراء" يحذف إنفوجراف الإجازات الرسمية بعد تجاهل إجازة 30 يونيو

"معلومات الوزراء" يحذف إنفوجراف الإجازات الرسمية بعد تجاهل إجازة 30 يونيوالإثنين، 01 يناير 2018 01:42 م
مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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حذف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف الإجازات الرسمية لعام 2018، والتى كان قد نشرها على موقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تجاهل الإنفوجراف إجازة 30 يونيو وعدم وضعها ضمن الإجازات الرسمية.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه يجرى حاليا إعادة كتابة الإنفوجراف مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسئول عن هذا الخطأ.
كان مركز المعلومات قد نشر فى وقت سابق 8 معلومات وعن سفينة الخدمات البترولية العملاقة "أحمد فاضل"، التى تعتبر أكبر وحدة إمداد ودعم لوجستى بالشرق الأوسط، كما نشر فيديو عن قناة السويس، وإنجازات هيئة القناة، تحت شعار "قناة السويس.. محور السلام والرخاء".
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