video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 05:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

معاينة المعمل الجنائى لسيارة بعد اشتعال النار بها ومصرع سائقها بإمبابة

الإثنين، 01 يناير 2018 01:00 ص
معاينة المعمل الجنائى لسيارة بعد اشتعال النار بها ومصرع سائقها بإمبابة الشاب الضحية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للسيارة التى اشتعلت النيران بها مما أسفر عن مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده بإمبابة، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى.

وذكر أفراد اسرة الشاب المتوفى "ناصر.ع" يبلغ من العمر 22 سنة سائق، أنه أثناء غسله السيارة من الداخل بمادة البنزين، اشتعلت النيران بسبب إشعاله سيجارة مما أسفر عن اشتعال النار بالسيارة مما أسفر عن إصابته بحروق متعددة بجسده ومفارقته الحياة، وبسؤال والد الشاب المتوفى لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، ولم يشتبه فى الواقعة جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار اتخذته النيابة لمعرفة ملابسات غرق عاطل فى نهر النيل.. تعرف عليه

مرض نفسى يدفع ربة منزل للانتحار بكرداسة

اخبار الحوادث

حريق سيارة

امبابة

مصرع شاب

امن الجيزة



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة