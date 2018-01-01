معاينة المعمل الجنائى لسيارة بعد اشتعال النار بها ومصرع سائقها بإمبابة

معاينة المعمل الجنائى لسيارة بعد اشتعال النار بها ومصرع سائقها بإمبابةالإثنين، 01 يناير 2018 01:00 ص
الشاب الضحية
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للسيارة التى اشتعلت النيران بها مما أسفر عن مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده بإمبابة، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى.
وذكر أفراد اسرة الشاب المتوفى "ناصر.ع" يبلغ من العمر 22 سنة سائق، أنه أثناء غسله السيارة من الداخل بمادة البنزين، اشتعلت النيران بسبب إشعاله سيجارة مما أسفر عن اشتعال النار بالسيارة مما أسفر عن إصابته بحروق متعددة بجسده ومفارقته الحياة، وبسؤال والد الشاب المتوفى لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، ولم يشتبه فى الواقعة جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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