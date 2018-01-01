مصر للطيران الراعى الرسمى لبطلى العالم للإسكواش نور الطيب وعلى فرج





كتب محمود عبد الغنى

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بروتوكول تسويقى مع أبطال العالم للاسكواش اللاعبة نور الطيب واللاعب على فرج، حيث تقدم مصر للطيران كافة الدعم والرعاية للبطلين وتقوم بدور الناقل الرسمى لهما فى كافة البطولات التى يشاركا فيها محلياً وعالميًا.

يأتى هذا البروتوكول من منطلق حرص مصر للطيران على القيام بدورها الوطنى فى مسئوليتها المجتمعية وتشجيعاً منها للشباب المصرى فى كافة المجالات خاصة الرياضية منها.

جدير بالذكر أن على فرج ونور الطيب، حصلا على لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للاسكواش ليكونا بذلك أول ثنائى يحصلان على نفس اللقب الفردى فى تاريخ الألعاب الرياضية فى يوم واحد.

كما حصل على فرج على لقب رئيس اللاعبين للاتحاد المحترفين للإسكواش على مستوى العالم وبذلك يكون ثانى لاعب مصرى يحصل هذا اللقب بعد اللاعب عمرو شبانة بطل العالم فى الإشكواش.