مصرع هولندى فى انفجار ألعاب نارية خلال احتفالات رأس السنة





أمستردام (أ.ش.أ)

لقى مواطن هولندى حتفه فى انفجار بسبب الألعاب النارية فى إحدى قرى مقاطعة فليفولاند، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 39 عاما.

وذكر موقع "دتش نيوز" الإخبارى الهولندى نقلا عن شهود عيان أن الرجل توفى بسبب انفجار ألعاب نارية ضخمة كان يقوم بإضاءتها، بينما نقل الطفلان إلى المستشفى لعمل فحوصات بسبب إصابة فى السمع بعد الانفجار. وكان رجل قد توفى العام الماضى فى حادث مماثل.

وأشار الموقع إلى أن المئات من المواطنين يصابون سنويا فى حمى إطلاق الألعاب النارية مع مطلع العام الجديد، فيما تتزايد الضغوط على الحكومة لمنع بيع الألعاب النارية.