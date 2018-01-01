مصرع عامل أثناء إصلاحه جرار زراعى بالدقهلية





الدقهلية ـ محمد حيزة

لقى عامل مصرعه، أثناء إصلاحه جرار زراعى، بالدقهلية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ، لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوفاة أحد الأشخاص بشارع المدينة المنورة دائرة القسم.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام محمد ع. م. س24 عامل ، ومقيم قرية " كفر الشنهاب " دائرة مركز المنصورة، بتشحيم عمود الكردان الخاص بخزان مياه الجرار الزراعى ملكه، ولتدلى الشال الملفوف حول رقبته جذبه عامود الكردان، ما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة.



بسؤال شقيق المتوفى 18 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد، وجود نزيف من الأنف وإحمرار حول الرقبة ، ولايمكن الجزم بسبب الوفاة، تم التحفظ على خزان المياه على ذمة تصرفات النيابة.



كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال القسم.

