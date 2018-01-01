مصرع طفلة دهسها جرار زراعى أثناء لهوها أمام منزلها بالسنبلاوين





الدقهلية شريف الديب

لقيت طفلة مصرعها أثناء لهوها أمام منزلها بقرية الأورمان التابعة لمركز السنبلاوين بعدما دهسها جرار زراعي بدون لوحات معدنية.

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد أحمد خيري مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغا من هاني م 35 سنة "عامل"، إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بمصرع نجلته تقى 3 سنوات، أثناء لهوها أمام منزلها بقرية الأورمان التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد احمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الطفلة نتيجة دهسها، واتهم والد الطفلة شخص يدعى محمد ا 34 سنة بالتسبب فى الحادث حال استقلاله جرار زراعي بدون لوحات معدنية ، وفر هاربا بعد الحادث ، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.