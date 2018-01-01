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الإثنين، 01 يناير 2018 06:00 م
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مصرع طالبة لتناولها قرص غلة سام بالخطأ فى الدقهلية

الإثنين، 01 يناير 2018 02:57 م
مصرع طالبة لتناولها قرص غلة سام بالخطأ فى الدقهلية اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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لقيت طالبة مصرعها، بعد تناولها قرص غلة سام، عن طريق الخطأ بالدقهلية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ، لمركز شرطة أجا ، من مستشفى أجا المركزى بوصول، نورا ي  م  س19 طالبة ، ومقيمة قرية " شبرا البهو " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر  إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال وسؤال والدة المتوفاة  قررت بقيام نجلتها بتناول قرص كيماوى يُستخدم لحفظ الغلال بطريق الخطأ، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال المركز.

 

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