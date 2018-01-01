مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق بنها الزراعى

مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق بنها الزراعىالإثنين، 01 يناير 2018 10:51 م
حادث تصادم- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تعطل الطريق الزراعى الآن عند قها فى الاتجاه من بنها الى القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بسبب السرعة الزائدة، انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى مسشتفى قها المركزى وجارى فتح الطريق مرة أخرى بين السيارات.
تلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم قها، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بسبب السرعة ووجود متوفى ومصابين.
تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء محمد الألفى مدير المباحث، ومأمور قسم قها، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل فى اتجاه بنها – القاهرة فوق كوبرى قها بسبب السرعة، وجارى فتح الطريق وتولت النيابة التحقيق.
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