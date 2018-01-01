مصرع ربة منزل فى حريق منزلها بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

لقيت ربة منزل مصرعها فى حريق هائل نشب بمنزلها بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب بشقة بالطابق الأرضى بمنزل من طابقين ملك " ص . ع . ا" ربة منزل.

نجم عن الحريق وفاة مالكة المنزل متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وانهيار حائط من المنزل وتلف بعامود الإنارة المجاور للمنزل نتيجة الانهيار.

وبسؤال نجل عم المتوفاه " م . ح . م . ا "، أفاد بإنفجار موقد الغاز " شعلة " حال قيام المتوفاه بإعداد الطعام، وأضاف أنها بكماء وتقيم بمفردها ولم يتهم أحدا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



