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مسلمون وأقباط يحتفلون بـ"رأس السنة الميلادية" في الشوارع والميادين بأسيوط

الإثنين، 01 يناير 2018 12:37 ص
مسلمون وأقباط يحتفلون بـ"رأس السنة الميلادية" في الشوارع والميادين بأسيوط مسلمون وأقباط يحتفلون برأس السنة الميلادية


أسيوط ـ محمود عجمى
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خرج العشرات من الشباب والفتيات مسلمون وأقباط في الشوارع والميادين العامة بأسيوط، منذ قليل، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وسط حالة من الفرحة والسعادة والاستنفار الأمني.

كما انتشر بائعو الألعاب البلاستيكية وشجر الكريسماس وأقنعة بابا نويل والبلالين بوسط مدينة أسيوط وحرص المواطنون علي الشراء والاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.

وتوافد آلاف الأقباط على الكنائس والأديرة بمحافظة أسيوط، لأداء صلاة قداس رأس السنة الميلادية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرص شباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس رأس السنة الميلادية، مرددين العديد من الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة، وسط أجواء سادت فيها الفرحة والاحتفال بقدوم العام الجديد.

وكانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات برأس السنة.

أدى الآلاف من الأقباط بأسيوط صلوات قداس رأس السنة الميلادية بمختلف الكنائس والابراشيات وسط حالة من الفرحة والسعادة ببداية العام الجديد؛ وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت كنائس أسيوط أبوابها لاستقبال المواطنين لأداء قداس رأس السنة الميلادية ووضعت بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن بالإضافة إلى فرق الكشافة لتفتيش الحقائب والوافدين عقب إبراز البطاقات الشخصية بمشاركة أفراد من الشرطة.

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (1)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (2)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (3)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (4)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (5)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (6)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (7)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (8)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (9)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (10)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (11)
 

 

مسلمون وأقباط يحتفلون بـرأس السنة الميلادية في الشوارع والميادين بأسيوط (12)
 

 

 


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