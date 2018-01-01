"مستثمرى بدر": بدء حصر خسائر مصانع المدينة من حريق محول الكهرباء

كتب هانى الحوتى

كشف المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، عن بدء الجمعية حصر الخسائر التى لحقت بالمصانع نتيجة توقف الكهرباء عن العمل بعد الحريق الذى شب أمس الخميس، بمحطة الكهرباء الوحيدة بالمنطقة الصناعية بالمدينة، متوقعًا أن تتجاوز الخسائر مئات الملايين من توقف المصانع عن العمل، والأعطال بالآلات بسبب توقف الكهرباء.

وأضاف العادلى، لـ"اليوم السابع"، أن الحريق بمحطة كهرباء مدينة بدر الصناعية أدى إلى خسارة محول من ضمن 4 محولات بالمحطة، وبدأت شركة الكهرباء صيانة المحطة، وأرجع الحريق إلى 3 أسباب وهى أولا انتهاء العمر الافتراضى للمحول المحترق وعدم وجود صيانة مستمرة له، وثانيا عدم زيادة قدرة المحطة، والتى تبلغ قدراتها 100 ميجا فقط وكان ينتظر إضافة محول إضافى لتصل قدراتها إلى 140 ميجا، وثالثا عدم وجود إجراءات حماية مدنية مناسبة بالمحطة، متابعًا :"لولا تفاعل إدارة الحماية المدنية سريعًا مع الحريق لكانت المحطة احترقت بالكامل".

وطالب رئيس جمعية مستثمرى بدر، بتطوير قدرات محطة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالمدينة، والتى تضم 485 مصنعا وصيانة شبكة التوزيع بالمدينة.