مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر يتفقدان الأمن بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، الخدمات الأمنية بمدينة الغردقة وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وقال بيان صادر من مديرية أمن البحر الأحمر، أن مدير الأمن ومساعد وزير الداخلية تابعا تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد رأس السنة الميلادية، والإجراءات الأمنية والتعليمات التى اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس.

أضاف البيان أن أيضا تابع مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، متابعة دقة فحص كافة المترددين على الكنائس ودقة ملاحظة المارة وأمر بحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس تنسيقا ومسئوليها .

كما أكد البيان أن مدير الأمن امر بمتابعة التنسيق مع مسئولي الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات المترددات عليهم .

كذلك التزام القوات بارتداء الصديرى الواقى من الرصاص والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، مشددا على تشغيل البوابات الإلكترونية واختبار مدى كفاءتها وفاعليتها على مداخل الكنائس والبنوك والتفتيش الجيد على المترددين على المنشآت الهامة .

وأكد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد على توعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة.

وأكدا على تحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس موجهين مأمورى الأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية الهامة والشرطية، والتنبيه على الخدمات المعينة عليها بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.

كما أكد على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.