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مسئول عراقى يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لرفع عبوات "داعش" الناسفة من تلعفر

الإثنين، 01 يناير 2018 02:55 م
مسئول عراقى يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لرفع عبوات "داعش" الناسفة من تلعفر تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
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دعا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لرفع العبوات الناسفة من قضاء تلعفر، مشيرا إلى أن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى قتلت 3 مدنيين فى القضاء.

وقال قبلان- فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - "أطالب وزارة الدفاع العراقية بضرورة التدخل لرفع المتفجرات فى قضاء تلعفر وناحية العياضية ومناطق أخرى لا زالت تمثل خطرا على حياة الأهالى والعائدين إلى هذه المناطق المحررة".

وأشار قبلان إلى أن 3 مدنيين من عائلة واحدة رجعوا إلى منزلهم فى حى خضر الياس فى قضاء تلعفر (5كم غرب نينوى) وعند دخولهم فيه انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش"، ما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى أن الأوضاع الأمنية فى قضاء تلعفر مستقرة والحياة بدأت تعود مجددا إلى طبيعها مع عودة العوائل إليها تبعا.

يذكر أن المتفجرات لا زالت تمثل مشكلة كبيرة فى المناطق التى جرى تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابى حيث أقدم التنظيم على زرع عبوات ناسفة فى الكثير من الدور والطرقات وكانت غايته إعاقة تقدم القوات العراقية الاتحادية. 


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