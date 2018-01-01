مدير أمن دمياط يصدر حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة

مدير أمن دمياط يصدر حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطةالإثنين، 01 يناير 2018 06:34 م
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
دمياط - عبده عبد البارى
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أصدر اللواء مجدى أبو العز، مدير أمن دمياط، حركة محدودة لضباط الشرطة بدمياط.
وتضمنت الحركة نقل الرائد محمد معوض رئيسا لمباحث الزرقا، والنقيب رامى العراقى رئيسا لمباحث المرور، والمقدم أحمد سلامة قسم المباحث الجنائية والرائد محمد المهدى قسم المباحث الجنائية، والرائد كريم عتلم وكيل تنفيذ الأحكام، والرائد حسام حسين رئيس قسم المصنفات، والملازم محمد بعجر معاون كفر البطيخ، والملازم محمد علوى، تأمين الطرق، والملازم أحمد الشافعى، معاون رأس البر، والملازم محمد الوردانى وكيل الأموال العامة.
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