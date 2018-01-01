مدير أمن المنيا يشهد الدورة التثقيفية 54 لتنمية المهارات





المنيا- حسن عبد الغفار

شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا وبحضور اللواء مجدي عامر نائب مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم 54 لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية مكونه من 40 متدربا 36 فردا و4 مدنيين.

حيث تم عقد لقاء عام مع المتدربين محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين وقد أكد مدير الأمن على ضرورة التحلى بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إلية والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية والتأكيد على الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطه بالجهاز وشدد مدير الأمن على ضرورة الالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين في ذلك.