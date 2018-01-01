مدير أمن الإسماعيلية: إجراءات أمنية غير مسبوقة حول الكنائس والمنشآت الحيوية





الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء محمد على حسين مساعد وزيرالداخلية ومدير أمن الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الإسماعيلية شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة على جميع المستويات، وذلك لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين.

وأضاف مدير الأمن أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة والكنائس على مستوى المحافظة.

وأشار مدير الأمن إلى أنه تم زيادة أعداد الأقوال الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة كما تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدوية مع المحافظات المجاورة للإسماعيلية وضرورة فحص المترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة مع توسيع دائرة الاشتباه، مؤكدا أنه باستمرار يصدر تعليماته للقوات بضرورة حسن المعاملة مع المواطنين والتصدى لأى خروج عن القانون.

وأضاف مدير أمن الإسماعيلية أنه تم الدفع بعدد من خبراء المفرقعات وعناصر الكشف عن الأجسام الغريبة بمحيط كل دور عبادة وكنيسة بمناسبة الاحتفالات.

مشيرا إلى أنه تم الدفع بقوات إضافية للخدمات المعينة على الكنائس، كما تم وضع حواجز للحرم الأمن للكنائس ودور العبادة مشيرا إلى أنه يتم تعقيم الكنائس والحرم الأمن يوميا بمعرفة خبراء المفرقعات وعناصر الكلاب البوليسية.

وأكد مدير الأمن أنه تم الدفع بقوات إضافية والتدخل السريع حول الكنائس مع توسيع دائرة الاشتباه فى الطرق المؤدية للكنائس، وكذلك التنبيه بعد توقف أى سيارات أو دراجات نارية حول أو بالقرب من الحرم الأمن لدور العبادة.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت انتشار أمنى كثيف فى الشوارع وعلى دور العبادة بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين.