محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عزالإثنين، 01 يناير 2018 12:55 ص
أحمد عز وزينة
كتبت أسماء شلبى
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قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، منذ قليل بجلستها المسائية، بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز.
وأكد معتز الدكر، محامى الفنانة زينة والمتخصص فى الأحوال الشخصية، أن الحكم بخلع الفنانة زينة من أحمد عز نهائى، وأنه سيتقدم بعدة دعاوى أخرى، مثل نفقة الأولاد.
وقدم معتز الدكر محامى زينة، للمحكمة فى الجلسة الماضية، الأمر الوقتى بمنع أحمد عز لطفليه من السفر للخارج، ما يعنى إقراره بثبوت نسب الطفلين إليه وثبوت زواجه من زينة ومعاشرته لها.
كما قدم إنذارات عرض عز مبلغ نفقة طفليه والبالغ 20 ألف جنيه شهريًا، وصورة ضوئية من أقوال شهود زينة والذين أقروا بأن قيمة المهر الذى تسلمته من عز فى مجلس الزواج كان جنيهًا واحدًا، وأقوال شهود كل من عز وموكلته ومسألة الدخول والمعاشرة والخلوة، وصورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف اﻷسرة برفض طعن عز على بطلان نسب التوأم له.
يذكر أن معتز الدكر، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.
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