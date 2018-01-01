video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

الإثنين، 01 يناير 2018 12:55 ص
محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز أحمد عز وزينة


كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، منذ قليل بجلستها المسائية، بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز.
 
 
 وأكد معتز الدكر، محامى الفنانة زينة والمتخصص فى الأحوال الشخصية، أن الحكم بخلع الفنانة زينة من أحمد عز نهائى، وأنه سيتقدم بعدة دعاوى أخرى، مثل نفقة الأولاد.
 
 
 وقدم معتز الدكر محامى زينة، للمحكمة فى الجلسة الماضية، الأمر الوقتى بمنع أحمد عز لطفليه من السفر للخارج، ما يعنى إقراره بثبوت نسب الطفلين إليه وثبوت زواجه من زينة ومعاشرته لها.
 
 
 
 كما قدم إنذارات عرض عز مبلغ نفقة طفليه والبالغ 20 ألف جنيه شهريًا، وصورة ضوئية من أقوال شهود زينة والذين أقروا بأن قيمة المهر الذى تسلمته من عز فى مجلس الزواج كان جنيهًا واحدًا، وأقوال شهود كل من عز وموكلته ومسألة الدخول والمعاشرة والخلوة، وصورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف اﻷسرة برفض طعن عز على بطلان نسب التوأم له.
 
 
 
يذكر أن معتز الدكر، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حجز دعوى خلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز للحكم بجلسة 31 ديسمبر

محكمة الأسرة تواصل اليوم نظر دعوى خلع "زينة" من أحمد عز

احمد عز

زينة

زينة تخلع احمد عز

قضية احمد عز وزينة

اخبار زينة



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

اعرف جسمك.. القلب.. هكذا تدور حياتك داخل 4 غرف بحجم قبضة اليد

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة