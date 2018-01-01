محافظ كفر الشيخ: إقامة مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 25 مليونا





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن المرحلة القادمة ستشهد رفع كفاءة ورصف العديد من الطرق ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق، كما تشهد إنشاء العديد من المدارس لخفض كثافة التلاميذ بالفصول المدرسية، بالإضافة إلى إقامة المشروعات التنموية الجديدة، وأهمها إقامة مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكل قرية بتكلفة 25 مليون جنيه، لتشغيل 800 عامل، وذلك بـ99 قرية، كما سيتم التدريب على إقامة المشروعات والإنتاج والتسويق بالتعاون مع الاكاديمية العربية للتدريب والتأهيل، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل بكل قرية من الشباب، مع نقلة نوعية فى المرافق والخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ،مساء اليوم الاثنين، بديون عام المحافظة،بعدد من شباب المحافظة فى اطار سياسة المحافظة للتواصل مع المواطنين وخاصة الشباب، بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس على عبد الستار مساعد امحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد سليم منسق عام الشباب، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، واللواء حاتم الحداد مدير مشروع محو الأمية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إننا نحتاج لأفكار الشباب ومقترحاتهم التى تنتهج الفكر التنويرى والابتكارى فى الحياة لحل العديد من المشاكل، ونحتاج الى التكاتف للصالح العام، مضيفاً ان الفترة القادمة تحمل الخير بحبكم لبلدكم ولن أعمل إلا الصالح لكم ولأبنائكم.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى العديد من المشاكل وافكار ومقترحات الشباب ـ مضيفا انه سيكون هناك لقاء مستمر للتواصل مع الشباب، وكان من هذه المشاكل، مشاريع الصرف الصحى، والدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية، وتحصيل مستحقات المحافظة من أراضى الاستزراع السمكى، تحصيل كارتة من سيارات الأسماك، بالإضافة إلى طرح العديد من المشاكل والمقترحات وأفكار الشباب، قائلاً : انتم صورتنا فى الشارع وإحنا موجودين للاستماع اليكم ولمساعدتكم .