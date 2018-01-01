محافظ دمياط يناقش مع رئيس الجامعة نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديد

محافظ دمياط يناقش مع رئيس الجامعة نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديدالإثنين، 01 يناير 2018 03:59 م
جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربينى
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ناقش اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتور ممدوح نعمة الله والدكتور طارق أبو المعاطى نائبا رئيس الجامعة، نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديد، حيث تم التواصل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لعمل المقايسات و البدء فورًا فى أعمال التوصيل وذلك استعدادا للفصل الدراسى الثانى.
كما تم بحث تطوير ميادين مدينتى دمياط ورأس البر بأعمال متحف فن النحت الأول لجامعة دمياط " السمبوزيوم".
حيث وجه المحافظ بإعداد مقترح خاص بالأبعاد تمهيدا لعرضها على هيئة التخطيط العمرانى بالقاهرة.
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