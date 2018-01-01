video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يناقش مع رئيس الجامعة نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديد

الإثنين، 01 يناير 2018 03:59 م
محافظ دمياط يناقش مع رئيس الجامعة نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديد جانب من اللقاء


دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

ناقش  اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتور ممدوح نعمة الله والدكتور طارق أبو المعاطى نائبا رئيس الجامعة، نقل بعض الكليات لمبنى الجامعة الجديد، حيث تم التواصل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لعمل المقايسات و البدء فورًا فى أعمال التوصيل وذلك استعدادا للفصل الدراسى الثانى.

كما تم بحث تطوير ميادين مدينتى دمياط ورأس البر بأعمال متحف فن النحت الأول لجامعة دمياط " السمبوزيوم".

حيث وجه المحافظ بإعداد مقترح خاص بالأبعاد تمهيدا لعرضها على هيئة التخطيط العمرانى بالقاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة دمياط يكرم طالب لحصوله على بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

اخبار دمياط

دمياط

جامعة دمياط

اخبار الجامعات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة