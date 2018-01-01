محافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للطرق يتفقدان الكبارى الجديدة





السويس- سيد نون

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، عدة مشروعات للطرق بدأها بطريق السويس -الإسماعيلية بطول 35 كم وأعمال المصرف لسحب مياه الصرف الزراعى لقرى شباب الخريجين.

كما تفقد حامد ومرافقيه أعمال إنشاء كوبرى 109 المتجه للنفق وطريق 109 النفق الذى يبلغ 22 كم، وكوبرى العوايد وطريق العوايد الذى سيقام لربط طريق مصر السويس القديم بالطريق الدائرى، وطريق السويس/ الإسماعيلية بطول 4.2 كم، لتسهيل الحركة المرورية ومنع دخول سيارات النقل الثقيل.

ورافق المحافظ فى الجولة كلا مديرى مديريات الزراعة والرى والمهندسة نور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى لفرع السويس، والمهندس وجدى السيد مدير عام الطرق والنقل، وسمير سعيد رئيس حى الجناين ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، والعميد إيهاب سراج رئيس حى الأربعين وعدد من القيادات التنفيذية.