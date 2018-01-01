محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية لـ7 مناطق وقرى





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

اعتمدت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، المخططات العمرانية لبعض المناطق بمدن ومراكز المحافظة لمواجهة العشوائيات والبناء المخالف على الأراضى.

حيث اعتمدت محافظ البحيرة المخطط التفصيلى لقرية منشية راغب و بنى موسى و الابرفجى التابعين للوحدة المحلية لقرية سنهور بمركز دمنهور.

وكذلك اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بمدينة كوم حمادة والمخطط التفصيلى لقرية سمخراط بمركز الرحمانية، كما اعتمدت محافظ البحيرة المخطط التفصيلى لمنطقة خلف المدرسة الثانوية والشونة بمركز شبراخيت.

من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإعداد الحيز العمرانى لبعض قرى رشيد ومخاطبة مديرية المساحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة.

ومن ناحية أخرى، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لوزارة المالية واللازم للتطبيق الفعال لمنظومة ميكنة الحسابات الحكومية على مستوى المحافظة ومجالس المدن والقرى والمديريات الخدمية.

جاء ذلك خلال استقبالها بمكتبها اليوم المحاسب عماد عواد مساعد وزير المالية ورئيس قطاع الحسابات والوفد المرافق له، الذى ضم رئيس وحدة الميكنة وممثلي وزارة المالية ومدير المديرية المالية بالبحيرة.

حيث تم الاتفاق على آلية تدريب واعداد الكوادر البشرية المطلوبة لتفعيل منظومة (GFMIS) وكذلك التنسيق بين المحافظة ووزارة المالية لدعم الخظة الاستثمارية وسرعة ضخ الاعتمادات اللازمة للتمويل وذلك وفقا لموقف ومعدلات التنفيذ.

كما تم الاتفاق على تجهيز البنية التحتية لكل وحدات الدفع الإلكترونى وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح تطبيق المنظومة التى ستسهم فى ترشيد الانفاق العام وتحقيق الشفافية وإمداد متخذى القرار بالبيانات الدقيقة والحديثة.

وقد قدم مساعد وزير المالية الشكر لمحافظ البحيرة، على قرارها بتخصيص مساحة قطعة أرض على مساحة 250 مترا على المصرف الخيرى بدمنهور لإقامة مبنى مستقل للمديرية المالية بالبحيرة.