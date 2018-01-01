مجلس الشورى العمانى يتسلم رسالة من "الأمة الكويتى" حول العلاقات الثنائية





مسقط (أ ش أ)

تلقى رئيس مجلس الشورى العمانى خالد بن هلال المعولى اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم حول العلاقات الثنائية، والتعاون البرلمانى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المعلولى تسلم الرسالة أثناء استقباله السفير الكويتى لدى السلطنة فهد حجر المطيرى، حيث بحثا التعاون بين البلدين فى المجالين التشريعى والرقابي، وسبل تطوير العمل البرلمانى بين المجالس التشريعية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.