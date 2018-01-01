متظاهر إيرانى يقتل شرطيا ويصيب 3 آخرين فى إطلاق نار بمدينة نجف أباد

متظاهر إيرانى يقتل شرطيا ويصيب 3 آخرين فى إطلاق نار بمدينة نجف أبادالإثنين، 01 يناير 2018 08:01 م
تظاهرات إيران
رويترز
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أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية للتلفزيون الرسمى، اليوم الاثنين، أن متظاهر إيرانى فى نجف أباد أطلق النار على الشرطة وقتل واحدا وأصاب 3 آخرين.
ولقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم فى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام فى إيران منذ الخميس الماضى، حسبما أعلن التلفزيون الرسمى اليوم من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتلهم أو الجهة المسئولة.
ومن بين هؤلاء 10 قتلوا فى اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن مساء الأحد.
وقال التلفزيون أيضا، وفقا لراديو "سوا الأمريكى" مساء اليوم الإثنين، إن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا اقتحام مقرات للشرطة والجيش، لكنه لم يشر إلى مواقعها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
gaafar almasry
يا مسهل يا رب
على بركه الله آن الآوان أن يتحرر الشعب الإيرانى من حكم الملالى البغيض هذا