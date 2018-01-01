متظاهر إيرانى يقتل شرطيا ويصيب 3 آخرين فى إطلاق نار بمدينة نجف أباد

رويترز

أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية للتلفزيون الرسمى، اليوم الاثنين، أن متظاهر إيرانى فى نجف أباد أطلق النار على الشرطة وقتل واحدا وأصاب 3 آخرين.

ولقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم فى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام فى إيران منذ الخميس الماضى، حسبما أعلن التلفزيون الرسمى اليوم من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتلهم أو الجهة المسئولة.

ومن بين هؤلاء 10 قتلوا فى اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن مساء الأحد.

وقال التلفزيون أيضا، وفقا لراديو "سوا الأمريكى" مساء اليوم الإثنين، إن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا اقتحام مقرات للشرطة والجيش، لكنه لم يشر إلى مواقعها.