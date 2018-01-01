video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متظاهر إيرانى يقتل شرطيا ويصيب 3 آخرين فى إطلاق نار بمدينة نجف أباد

الإثنين، 01 يناير 2018 08:01 م
متظاهر إيرانى يقتل شرطيا ويصيب 3 آخرين فى إطلاق نار بمدينة نجف أباد تظاهرات إيران


رويترز
إضافة تعليق

أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية للتلفزيون الرسمى، اليوم الاثنين، أن متظاهر إيرانى فى نجف أباد أطلق النار على الشرطة وقتل واحدا وأصاب 3 آخرين. 

ولقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم فى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام فى إيران منذ الخميس الماضى، حسبما أعلن التلفزيون الرسمى اليوم من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتلهم أو الجهة المسئولة.

ومن بين هؤلاء 10 قتلوا فى اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن مساء الأحد.

وقال التلفزيون أيضا، وفقا لراديو "سوا الأمريكى" مساء اليوم الإثنين، إن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا اقتحام مقرات للشرطة والجيش، لكنه لم يشر إلى مواقعها.

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 12 شخصا خلال المظاهرات الاحتجاجية فى إيران

الجار الله: حرق متظاهري إيران صور خامنئي هو نهاية القداسة الزائفة

البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران على خلفية الاحتجاجات

ايران

اخبار ايران

احتجاجات ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

gaafar almasry

يا مسهل يا رب

على بركه الله آن الآوان أن يتحرر الشعب الإيرانى من حكم الملالى البغيض هذا 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة