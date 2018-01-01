ماكرون يتوعد بمعاقبة منفذى الإعتداء على قوات الشرطة الفرنسية ليلة رأس السنة

ماكرون يتوعد بمعاقبة منفذى الإعتداء على قوات الشرطة الفرنسية ليلة رأس السنةالإثنين، 01 يناير 2018 08:45 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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توعد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الإثنين، بمعاقبة منفذى الاعتداء على شرطيين إثنين خلال ليلة رأس السنة فى منطقة "فال دو مارن" بشمال فرنسا.
وقال ماكرون - فى تغريدة على موقع "تويتر" إنه سيتم القبض على مرتكبى هذا الاعتداء الجبان والجنائى بحق أفراد الشرطة الذين قاموا بواجبهم فى ليلة 31 ديسمبر ، و سيتم تطبيق القانون بصرامة"، معربا عن دعمه لكل افراد الشرطة الذين يتعرضون لاعتداءات دنيئة.
و كان اثنان من أفراد الشرطة ، من بينهم امرأة ، تعرضا الليلة الماضية للاعتداء والضرب المبرح من قبل العشرات من مثيرى الشعب ، وتم نقلهما للمستشفى إثر تعرضهما لكدمات واصابات بالغة.
ويشار الى أن ليلة رأس السنة شهدت هذا العام حرق متعمد لأكثر من 250 سيارة فى باريس وضواحيها، أى أكثر من العام الماضى بنحو 30 سيارة.
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