قوة عشائرية تقتل انتحاريين قرب مدينة القائم العراقية





وكالات

أحبطت قوة عشائرية فى محافظة الأنبار هجوما وشيكا لتنظيم داعش قرب القائم أمس الأحد وقتلت خمسة انتحاريين.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة فى بيان إن العملية التى نفذتها إحدى دوريات الصحراء التابعة لحشد حديثة بالتنسيق مع أجهزة الأمن فى منطقة الضايع كانت نوعية، مشيرة إلى أن القوة قتلت المهاجمين وفجرت سيارة ملغومة ودمرت أخرى كانت تحمل عتادا.

وتواصل قوات الأمن والعشائر فى المناطق المحررة فى الأنبار، تطهير صحراء المحافظة من فلول داعش لمنع عودتهم إلى المدن التى فروا منها لدى دخول القوات العراقية.