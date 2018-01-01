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الإثنين، 01 يناير 2018 08:07 م
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قوة أمنية عراقية تستعيد شاحنة بعد ساعات من تعرضها للسرقة

الإثنين، 01 يناير 2018 04:38 م
قوة أمنية عراقية تستعيد شاحنة بعد ساعات من تعرضها للسرقة الشرطة العراقية- أرشيفية


أ ش أ
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تمكنت قوة أمنية عراقية بمحافظة البصرة من استعادة شاحنة كويتية بعد ساعات من تعرضها للسرقة لدى مرورها فى ناحية سفوان الحدودية .


وذكر مصدر أمنى فى محافظة البصرة بالعراق اليوم الإثنين، بتمكن قوة أمنية من استعادة شاحنة كويتية بعد ساعات من تعرضها للسرقة لدى مرورها فى ناحية سفوان الحدودية.


وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "شاحنة كويتية لنقل البضائع المستوردة عبر منفذ سفوان الحدودى بين العراق والكويت تعرضت للسرقة من سائقها الباكستانى لدى مرورها فى ناحية سفوان " . 


وأضاف أن "قوة أمنية تمكنت بعد ساعات من العثور على الشاحنة المسروقة فى إحدى مناطق قضاء الزبير، وألقت القبض على 3 متهمين بسرقتها".


وفى سياق آخر، أفاد مصدر فى الشرطة العراقية بضبط سيارة محملة بأدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية أثناء دخولها بإحدى نقاط تفتيش منطقة الشعب، شمالى العاصمة بغداد.

 


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