قوات تأمين وزارة الداخلية تضبط 3 عاطلين وراء سرقة أغطية البالوعات بالتجمع





كت محمد أبو ضيف

ألقت قوات القول الأمنى، المكلف بتأمين مقر وزارة الداخلية، دائرة قسم شرطة التجمع الأول، القبض على كلا من "أحمد س س" 19 سنة، عاطل، و"أحمد ح أ" 21 سنة، عاطل، وشقيقه "حسن ح أ" 19 سنة، عاطل، وجميعهم دون السوابق، أثناء استقلالهم عربة كارو.

وبفحص السيارة تبين أنها محمل عليها محبس مياه عمومي كبير الحجم، وغطاء بلوعة، وفأس، ومعول بيد خشبى، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من إحدى غرف الصرف الصحى بالتجمع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.