قوات أمن شمال سيناء تحتفل بالعام الجديد بطلقات نارية فى الهواء من كافة الأكمنة

قوات أمن شمال سيناء تحتفل بالعام الجديد بطلقات نارية فى الهواء من كافة الأكمنةالإثنين، 01 يناير 2018 12:52 ص
قوات أمنية أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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استقبلت محافظة شمال سيناء العام الجديد 2018 بالطلقات النارية الحية، وسمع مع أول لحظات العام الجديد أصوات إطلاق نيران من كافة الأكمنة المنتشرة داخل مدينة العريش وحول محيطها من أسلحة نارية متعددة الأنواع، فى رسالة تؤكد تواجدها على مدار الساعة.
وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن أصوات إطلاق النيران هى احتفال بدخول العام الميلادى الجديد، مشددا على أن شمال سيناء لم تشهد أى أحداث أمنية طارئة، وأن قوات الأمن بهذه الأصوات تؤكد حضورها وتواجدها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
على
رجاله
ربنا يحفظكوا يارب وينصركم على الكلاب الضاله الكفره .