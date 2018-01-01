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قبائل عنس اليمنية تحذر ميليشيات الحوثى من الدخول إلى محافظة ذمار

الإثنين، 01 يناير 2018 08:19 م
قبائل عنس اليمنية تحذر ميليشيات الحوثى من الدخول إلى محافظة ذمار الحوثيين


صنعاء (أ ش أ)
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حذرت قبائل عنس بمحافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، ميليشيات الحوثى من الدخول إلى مناطقها ووضعت مقاتليها فى حالة استنفار.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بيان صادر عن القبائل تحذر فيه من التدخل فى شؤون القبيلة، وتطالب ميليشيات الحوثى بسرعة إطلاق المختطفين من أبنائها.

وأضاف البيان، أن القبائل تحذر من دخول أى أطقم عسكرية تابعة للحوثيين إلى مناطق عنس.

يشار الى أن تقارير حقوقية كشفت عن ارتكاب ميليشيا الحوثى نحو 12 ألف انتهاك فى محافظة "ذمار" ، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء ، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن المليشيات قتلت نحو 504 من المدنيين بينهم 19 طفلا و 6 نساء. 


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