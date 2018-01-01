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قافلة الأزهر الطبية تنتهى من الكشف على 4493 مريضا بشمال سيناء

الإثنين، 01 يناير 2018 09:53 م
قافلة الأزهر الطبية تنتهى من الكشف على 4493 مريضا بشمال سيناء قافلة طبية - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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انتهت قافلة طبية من جامعة الأزهر ضمت 15 طبيبا، من الكشف الطبى على 4493  مريضا من أهالى شمال سيناء، وإجراء 117 عملية فى مستشفى بئر العبد المركزى، صرح بذلك صابر غانم مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد.

وقال فى تصريح له، إن القافلة أنهت عملها فى مستشفى بئرالعبد المركزى وكان فى وداعها اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ونصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

 

 


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