"فيس بوك" و"جوجل" يحتفلان برأس السنة الميلادية





كتب أحمد جودة

احتفلت مواقع التواصل الاجتماعى بحلول عام ميلادى جديد، بسلسلة من الرسوم الجرافيكية، تزامنا مع الساعات الأولى من عام 2018، وسط أجواء احتفالية حول العالم.



فيس بوك يحتفل ببداية العام الميلادى

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور احتفالات رأس السنة على صفحاتهم الشخصية، والتى حققت تفاعلا كبيرا ومشاركة من قبل أصدقائهم، متمنين أن تكون بداية العام انطلاقة حقيقية لعودة الأمن والسلام والاستقرار والرخاء بين الشعوب.