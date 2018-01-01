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"فيس بوك" و"جوجل" يحتفلان برأس السنة الميلادية

الإثنين، 01 يناير 2018 01:55 ص
"فيس بوك" و"جوجل" يحتفلان برأس السنة الميلادية فيس بوك


كتب أحمد جودة
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احتفلت مواقع التواصل الاجتماعى بحلول عام ميلادى جديد، بسلسلة من الرسوم الجرافيكية، تزامنا مع الساعات الأولى من عام 2018، وسط أجواء احتفالية حول العالم.

فيس بوك يحتفل ببداية العام الميلادى
فيس بوك يحتفل ببداية العام الميلادى

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور احتفالات رأس السنة على صفحاتهم الشخصية، والتى حققت تفاعلا كبيرا ومشاركة من قبل أصدقائهم، متمنين أن تكون بداية العام انطلاقة حقيقية لعودة الأمن والسلام والاستقرار والرخاء بين الشعوب.

جوجول يحتفل براس السنة الميلادية

جوجول يحتفل برأس السنة الميلادية

 

 

 


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تويتر

جوجول يحتفل

راس السنه الميلاديه



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