فيديو وصور.. "بكرة لينا " تنظم مؤتمر تنسيقى للتعريف بالمؤسسة فى الغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مؤسسة "بكرة لينا..مصر أولاً وأخيراً"، مؤتمر تنسيقى للحملة بنادى الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، للتعريف بالمؤسسة، بحضور عدد من أهالى مدينة الغردقة والقيادات الشعبية بها .

من جانبه قال محمد أبو حطب محمد أبو حطب عضو اللجنة المركزية منسق قطاع وسط وجنوب الصعيد، إن مؤسسة بكرة لينا مؤسسة أهلية مشهرة فى وزارة التضامن الاجتماعى .

وأضاف "أبو حطب "، إن للمؤسسة عدة مقرات فى عدد من محافظات الجمهورية، وأن المؤسسة قامت بقوافل طبية وغذائية كثيرة فى أغلب محافظات الجمهورية .

من جانبه قال أحمد حسن عضو اللجنة المركزية مشرف القطاعات ومسئول التدريب والتثقيف مؤسسة بكرة لينا، إن المؤسسة تستهدف الشباب فى عملها، مؤكدًا على أن هناك نسبة تصل لـ60% من الشباب من الشعب المصرى .

وأضاف مسئول التدريب والتثقيف بمؤسسة بكرة، إن المؤسسة تقدم مشروعات صغيرة بالشباب عن كريق المشاركة، حيث يتقدم الشاب للمؤسسة بدراسة الحدوى يتم مشاركتة وانشاء المشروع له .

من جانبه أكد المهندس رامى نجيب الأمين العام للمؤسسة، إن مؤسسة "بكرة لينا"، انطلقت منذ 70 يوما، واستطاعت أن تصل لقرى فى أغلب محافظات الجمهورية من بينها قرى لم يصل لها أحد من قبل مثل بعض القرى فى محافظة الأقصر .

وأضاف الأمين العام لمؤسسة بكرة لينا ، إن المبادرات التى تقوم بها المؤسسة مثل مبادرة شباب ضد الغلاء، وكذلك فصول التقوية للطلاب فى المناطق الأكثر احتياجًا، وقوافل طبية .

وأكد الأمين العام للمؤسسة، إنه تم تنظيم قرابة 102 قافلة طبية بالمحافظات المختلفة، وعدد كبير من مبادرات شباب ضد الغلاء، مؤكدا إن المؤسسة بها 12 ألف قيادى على مستوى الجمهورية .

حضر المؤتمر الدكتور رضا النجار مستشار المؤسسة بالبحر الأحمر، والمحاسب علاء التاية رئيس مجلس ادارة نادى الرياضات البحرية، وبسنت عماد المتخدث بأسم المؤسسة بمؤسسة بكرة لينا، وإبراهيم عجيس، وعدد من القيادات والكوادر الشبابية بمحافظة البحر الأحمر .



حضور المؤتمر من شباب وكوادر الغردقة



حضور المؤتمر من شباب وكوادر الغردقة