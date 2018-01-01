video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مروان الشوربجى: شقيقى محمد علمنى اللعب.. وتكريم الرئيس لنا "يوم لا ينسى"

الإثنين، 01 يناير 2018 10:29 م
فيديو.. مروان الشوربجى: شقيقى محمد علمنى اللعب.. وتكريم الرئيس لنا "يوم لا ينسى" مروان ومحمد الشوربجى


كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال مروان الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، إنه شعر بفرح شديد عندما علم أنه سيتم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "اليوم ده مش هيتنسى طول حياتى".

وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الإثنين، أن هذا التكريم وضع ضغطًا على عاتقه لرفع اسم مصر عاليًا فى الخارج.

وأوضح أنه بدأ لعبة الاسكواش وهو فى الرابعة عشر من عمر، وشقيقه "محمد" بدأ قبله بعامين، وحصل على منحة فى إنجلترا وسافر واستكمل مسيرته الرياضية، متابعًا: "أخويا اللى علمنى اللعب، ونقل لى الخبرة والتجربة".

فيما علق محمد الشوربجى، بطل العالم فى الاسكواش، على تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلًا: "دافع معنوى كبير لرفع اسم البلد عاليًا".

وذكر أنه عندما فاز فى مباراة قبل النهائى توقع أنه سيقابل شقيقه فى نهائى بطولة انجلترا، لافتًا إلى أنه كان يلتقى صدفة بشقيقه خلال أيام البطولة نظرًا لتعارض أيام المباريات وتوقيتها، وتابع: "نقلت لأخويا الخبرة لحد ما كسبنى، أخويا تعب جدًا وكان يستحق الفوز، ووالدى ووالدتى تعبوا علشانا كتير جدًا".

واستطرد: "نخوض بطولة أمريكا خلال أيام ونسعى لتحقيق نتائج جيدة"، موضحًا أنهم يشتركون فى 7 بطولات فى العام، مشيرًا إلى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات فى 2017 وستحقق إنجازات أكثر 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الأمريكية تهنئ رنيم الوليلى والشوربجى بتتويجهم ببطولة العالم للإسكواش

مروان الشوربجى

الرئيس السيسى

محمد الشوربجى

الاسكواش

اخر النهار

معتز الدمرداش



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة