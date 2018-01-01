فيديو.. مروان الشوربجى: شقيقى محمد علمنى اللعب.. وتكريم الرئيس لنا "يوم لا ينسى"





كتب محسن البديوى

قال مروان الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، إنه شعر بفرح شديد عندما علم أنه سيتم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "اليوم ده مش هيتنسى طول حياتى".

وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الإثنين، أن هذا التكريم وضع ضغطًا على عاتقه لرفع اسم مصر عاليًا فى الخارج.

وأوضح أنه بدأ لعبة الاسكواش وهو فى الرابعة عشر من عمر، وشقيقه "محمد" بدأ قبله بعامين، وحصل على منحة فى إنجلترا وسافر واستكمل مسيرته الرياضية، متابعًا: "أخويا اللى علمنى اللعب، ونقل لى الخبرة والتجربة".

فيما علق محمد الشوربجى، بطل العالم فى الاسكواش، على تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلًا: "دافع معنوى كبير لرفع اسم البلد عاليًا".

وذكر أنه عندما فاز فى مباراة قبل النهائى توقع أنه سيقابل شقيقه فى نهائى بطولة انجلترا، لافتًا إلى أنه كان يلتقى صدفة بشقيقه خلال أيام البطولة نظرًا لتعارض أيام المباريات وتوقيتها، وتابع: "نقلت لأخويا الخبرة لحد ما كسبنى، أخويا تعب جدًا وكان يستحق الفوز، ووالدى ووالدتى تعبوا علشانا كتير جدًا".

واستطرد: "نخوض بطولة أمريكا خلال أيام ونسعى لتحقيق نتائج جيدة"، موضحًا أنهم يشتركون فى 7 بطولات فى العام، مشيرًا إلى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات فى 2017 وستحقق إنجازات أكثر 2018.